對股票一無所知！柳俊烈為新片開戶口學投資

韓國男星柳俊烈、劉智泰及趙宇振主演的新片《萬誘金錢》將於月底在香港上映，柳俊烈最近接受東網訪問為電影宣傳，他在片中飾演因為金錢而誤入歧途的證券公司從業員趙逸賢，更為此特別請教身邊從事證券公司的朋友，因朋友都跟他說「金錢真的很容易（賺）」，本來對股票一無所知的他亦特別為電影開設了股票戶口，一邊學習一邊作一些投資，但表示：「賺定蝕就不作評論了。」



而角色趙逸賢由普通證券公司從業員變成靠金融犯罪賺大錢，柳俊烈指今次沒有動作場面，但演出的每一個動作和眼神都非常重要，而最難忘的是角色在戲中隨着時間漸漸地變化，如果以正常次序拍攝的話，其變化就可以自然地演繹出來，但到拍攝電影後半部分時，要補拍一些初段的場面，雖然外形、體重和服裝都完全相同，但感覺和表情都是完全不一樣的，他亦因此在演繹方面遇到困難。



談到與大前輩劉智泰合作，柳俊烈指以前在學校上電影課時，曾經以對方的作品作為教材，他形容劉智泰是拍過很多電影傑作的傳奇人物，能與對方合作，覺得自己非常幸運，就似發夢一樣，而對方曾說過柳俊烈能成為出色的演員，柳俊烈就指此話給予他很大的力量。提到好友孫興慜亦有為電影客串，柳俊烈指對方看過他演出過的所有電影，而這次作品，孫興慜也很喜歡，這令他感到很欣慰。



柳俊烈指《萬誘金錢》中帶出了時下年輕人對金錢的煩惱、觀念以及擁有金錢時所做出的行為和夢想，有很多帶給觀眾共鳴的地方，而他希望透過電影將「雖然金錢很重要，但金錢不能是我們的全部」的訊息帶給觀眾，亦希望大家可以反思應該以甚麼態度去看待金錢。



談到將來最想挑戰的作品，他便指是喪屍電影：「將人與人之間的情意、家庭的感情和煩惱，以娛樂的方式去表達，這方面很吸引我，當然我不是想扮喪屍，而是被喪屍追殺、逃亡的角色。」而柳俊烈今年3月曾來港宣傳《飆風特警》，他回想那次宣傳行程十分有意義，而香港粉絲亦非常熱情，逗留香港期間感到十分幸福，得到了許多正能量，他亦希望盡快能再來港見粉絲。