駐場歌女家世勁　李亞鵬新歡唱一晚八舊

王菲前夫李亞鵬自2013年宣布離婚後盡職的做好父親的角色，給了女兒李嫣滿滿的父愛。不過在日前透過微承認戀情，並澄清女友身份，指她是一名愛唱爵士歌的文字工作者。及後，網民人肉搜查，揭開女方的神秘面紗。



據微博資料顯示，李亞鵬女友姓吳（Wu），英文名叫Susie，於1897年11月9日出生，與李亞鵬相差16歲，她曾點贊「嫣然基金」微博，微博大多分享演出表演的照片及視頻，身段苗條，非常有味道，是樂隊的主音，畢業於紐約電影學院導演系。



月入三萬人仔



據知情人士透露，Sussie 主要收入是來自演出，多數在晚上九點開始，主要是在酒吧等場合進行駐場演出，她是駐場歌手，一晚大概收入是800元（人民幣，下同），獻唱時間兩個小時，一周唱5個晚，一個月大概收入1.6萬。除了在爵士酒吧演出，Sussie也參加過音樂節，和很多樂隊合作過。而這方面的收入，一個月大概也有1萬元。除唱歌外，Sussie還有文字工作的收入，主要是替音樂雜誌和時尚雜誌撰稿，這部分收入也有幾千元一個月。



據估計Sussie每月的收入達三萬元，幾大陸的人均收入來說，這已經不是一個小數目，雖然李亞鵬力撐她本人不是大富翁，但她必然有很強的家世，否則又如何能夠完成在紐約的藝術學業。