最索星二代上山詩鈉女兒Hilary,終於大學畢業喇,上山詩鈉飛到波士頓出席阿女大學畢業典禮,阿女學業有成作為媽媽最開心喇,上山除咗送花同公仔畀阿女外,仲咀對咀打個母女茄輪,真係sweet到爆!佢喺ig上載照片同留言話今日係人生最開心嘅一日,為阿女感到十分驕傲:「The happiest day of my life ! Congrats my babe . Mom so proud of you ! Love you so much ! 」



學業有成,愛情亦得意的Hilary,早前被東網影到與翻版陳偉霆兼富三代的施仲樂(Eric)拍拖,未知下一站是否嫁入豪門呢?