宮二駕到！章子怡首現身今屆康城

今屆康城電影節可謂最多中國影星出席的一屆！繼鞏俐之後，章子怡昨晚亦現身入圍非競賽單元法國片《La Belle Epoque》康城首映禮。



身穿銀色魚尾閃亮晚禮裙的子怡盡顯優雅，她與英國女星Florence Pugh以及蕭邦（Chopard）藝術總監兼副主席Caroline Scheufele手拖手現身紅地毯。除了子怡之外，現場亦星光熠熠！一眾紅星包括法國影帝尚杜加丹（Jean Dujardin）、影后瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）、威廉迪福（Willem Dafoe）、「印度西施」艾絲維亞莉（Aishwarya Rai）、捷克女模Petra Nemcova、法國女星伊莎貝雅珍妮（Isabelle Adjani）、英國女歌手Pixie Lott以及墨西哥男星加爾卡西亞般奴（Gael García Bernal）等都有出席。其中Pixie與模特兒未婚夫Oliver Cheshire在紅地毯上犯禁用手機自拍，即被兩名工作人員驅趕。



章子怡除了出席首映之外，昨晚亦有現身蕭邦的年度康城晚宴。她亦會出席即將舉行的大師班，與影迷分享在影壇多年的經驗。

