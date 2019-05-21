辯稱母親不適趕返家　郭子豪認醉駕6月宣判

無綫藝人郭子豪今早八時四十五分，由律師陪同下到達九龍城法院，身穿西裝的他見到傳媒，合十示意，見他神色凝重，隨即步入法院。



即場認罪律師求情



庭上問到郭子豪認不認罪？他表示認罪，之後由大律師代表幫他求情，律師先陳述郭子豪的資料背景，指他今年27歲，職業是藝人，亦是兼職健身教練，月薪大概35,000元，他與父母同住，曾奪得健美比賽冠軍。郭子豪事發前後都熱心公益，有到老人院探訪，又去沙灘執垃圾，身為教練的他也有宣揚健身運動。



律師續指事發當日，郭子豪收工後食飯，期間飲了白酒，到凌晨十二點幾，收到身在外地的父親來電，指母親身體不適，所以他即刻回家睇母親，在情急及好愚蠢情況下，飲咗酒照樣揸車，律師說：「佢明白呢個唔係求情理由，但希望法官考慮到事件中冇傷亡同任何損毀，佢知道自己犯咗錯，承諾以後唔會飲酒揸車。」



每個月畀5000家用



律師同時呈上十六頁紙及四封的求情信，其中一封是其父親手寫的求情信，信中透露兒子每個月有畀5000元家用，兒子已有悔意，事發後亦有跟家人講對唔住，另一封是公司高層，郭子豪知事態嚴重，已跟公司回報了。第三封是一位資深藝人，指他善良有愛心，第四封是其中學母校師兄，對方指郭平時有回饋母校，有協助母校舉辦大型活動。律師繼續求情，指郭事發生後已飽受輿論壓力，直接及間接喪失工作機會，他有悔意，承諾不會再犯。法官將案件押後至6月11日宣判，會先聽取其社會服務令報告，並要求他即場交出車牌。



案件編號：KCCC 1430/2019