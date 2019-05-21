包到冚服役倒垃圾　曾吸大麻T.O.P 7.8退伍

韓國天團Big Bang的31歲成員T.O.P於前年2月9日以義警身份入伍，同年6月驚爆他涉嫌於2016年吸大麻受查，之後他又在義警隊宿舍內被發現服用過量藥物昏迷送院，康復後重返軍營，至前年7月20日因吸食大麻被判刑10個月，緩刑兩年，兵務廳亦褫奪其義警身份，並於去年初將他轉以公益兵身份繼續服役。



正在首爾龍山區廳服役的T.O.P，將於今年7月8日正式退伍，因兵務廳於去年實施縮短服役期的新規制，故T.O.P退伍日期亦較原定的8月提早了27日。而T.O.P最近亦被拍得在首爾龍山區廳服役的近照，戴帽包到冚的他雙手拿着數袋垃圾步出區廳，將垃圾放置在區廳門外垃圾收集站。



而醜聞纏身的勝利雖然已退出Big Bang及遭YG事務所解約，但韓國漢陽大學於上周公布大學祭的表演嘉賓名單包括YG旗下男團WINNER，即遭同校學生會強烈反對，並發聲明要求取消其演出，抵制YG旗下歌手及組合，並指勝利涉安排性接待、參與性交易及分享性愛片等罪行，YG事務所亦脫不了關係，學生會坦言不能將學費給予犯罪的溫床YG。