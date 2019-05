陳法拉巴黎完婚　法籍老公承諾照顧一生一世

執子之手,與子偕老。陳法拉在法國時間5月18號於巴黎,與相戀三年多的法籍男友Emmanuel Straschnov共諧連理,正式成為夫婦,步入人生美好新一頁。



在風和日麗的巴黎,一臉幸福的法拉身穿米蘭設計師度身訂造的一套白色簡約典雅的婚紗與丈夫Emmanuel雙雙步入禮堂接受眾親友的祝福。兩人在雙方父母及過百親友的見證下,正式成為夫婦。雖然Emmanuel原籍法國,但卻能操得一口流利普通話,婚禮儀式中更以普通話向法拉的父母承諾照顧法拉一生一世,而老爺也同樣以普通話祝賀一對新人,場面溫馨感人。



丈夫親自設計粉紅鑽戒



簡單而充滿喜悅的婚禮上,一對新人除了獲得大家祝福外,法拉來自The Juilliard School的一班同學在婚禮上獻唱及朗誦了一首莎士比亞的詩篇,同學們盡顯才華之餘亦為現場增添了一份浪漫氣氛。



Emmanuel更親手為太太設計了一隻獨一無二的粉紅鑽戒,寓意兩人這段浪漫堅靱的愛情,幸福永遠。對於正式成為Emmanuel的太太,法拉感恩的說:「最開心是可以見到來自世界各地的親戚朋友,聚集一堂。得到大家的祝福,真的很感動。」



婚禮儀式後法拉穿上晚禮服款待親友,待晚宴結束,整天穿上高跟鞋的法拉,終於可以鬆懈下來,急不及待換上早已準備的平底鞋,以愉快的心情與Emmanuel進入舞池翩翩起舞,雙雙迎接更美好的未來。法拉今天亦在社交網上載和老公牽手騷婚戒的相片報喜,獲不少好友及網民祝福,李亞男更留言:「Congrats Fafa!!! Welcome to the wife club!(恭喜法拉!歡迎加入人妻俱樂部!)」