NGT48禁成員用SNS　加藤美南被降格

日本女團NGT48風波不絕，前成員山口真帆離隊後，另一成員加藤美南亦被處分降格做研究生。



今年1月NGT48前成員山口真帆，疑被隊友勾結兩名男粉絲在其寓所埋伏，令她險遭強姦。事後NGT高層放生涉事NGT成員，反指受害人山口是攻擊公司的加害者及強迫她公開道歉。之後，山口疑遭炒魷於日前與力撐她的隊友長谷川玲奈及菅原里子離隊。不過才離隊數天，隊中又再發生風波，營運公司今日宣布NGT48成員加藤美南在Instagram Story甫不恰當短訊，作出降格處分，由成員變做研究生。並對加藤美南的不恰當甫文，令大家感到不愉快深表歉意，他們更對成員的SNS作出徹底指導，由今晚11時開始，全體成員禁止使用SNS。



事件源於加藤美南在Instagram Story發文表示：「難得來做美甲，能不能轉台。」雖然加藤急刪走句語，但已引起軒然大波。加藤亦公開作出道歉，表示因自己的輕率發文，傷害了很多人的心情，對此深表歉意。她解釋在美甲店看到畢業成員離隊的新聞時，感到很悲傷，於是在發文表達心情，雖然只給相熟的朋友看，但沒考慮到別人的心情，對此會好好反省。