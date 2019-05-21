草蜢開騷似時裝騷！蘇志威扮蜘蛛俠定漁民？

組合草蜢日前在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行演唱會，甫開場他們即以全新編曲電音《熱力節拍 Wou Bom Ba medley》配合閃爆舞衣打開序幕，蔡一傑（傑仔）更以西裝外套真空上陣，露點大晒結實胸肌，引來台下女粉絲尖叫！



隨後蘇志威（阿細）也在慢歌環節以超短熱褲披着漁網登場，公開展示他少有性感的一面，對此他直言要歸功於蔡一智，完騷後他興奮地説：「我哋個騷啲衫都好靚，連埋蜘蛛俠個網咁有難度嘅造型，全部都係蔡一智嘅功勞，咁當然要我有咁上下身型至着到，唔係要大隻，係要夠firm、夠結實。」身旁的「造型師」蔡一智卻幽默地指大家不要誤將「漁民威」看成是「蜘蛛俠」，他說：「其實靈感來源就唔係蜘蛛俠，大家都知道香港以前是一個小漁村，漁民的工具嚟嘅。」



蔡一智早前因黃心穎偷食事件而成為了網民「出氣袋」，這晚也不忘在台上幽自己一默説：「我係蔡一智，我唔係姓蘇（指住阿細），亦唔係佢細佬（指蔡一傑），更加唔係第二個人，唔好再問我嗰啲嘢，我唔會再回應。」但隨即被阿細柴台說：「你今日着黃色你唔避忌⋯⋯」



在感謝各個製作單位時，三子亦不忘幽經理人林珊珊一默說：「多謝我哋草蜢嘅經理人林珊珊，如果大家好大掌聲，可能珊珊都會上台㗎。」然後即唱了一句《戀愛預告》（珊珊名曲）惹來台下粉絲超大掌聲及歡呼。



草蜢演唱會除了勁歌熱舞外，每次均會隱藏着一首師傅梅艶芳的名曲，今次更別出心裁地將梅姐名曲《假如我是男人》與他們自己的《怎麼天生不是女人》混而為一，令歌迷也耳目一新。Encore時更將他們名曲《我們》改成《澳門》，以答謝到場的澳門觀眾。