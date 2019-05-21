90年代小生對撼　甄志強盧慶輝首度交鋒

由林峯、蔡卓妍（阿Sa）主演網劇《PTU機動部隊》，正於「黃Viu煲劇平台」播出，劇中「配角」有不少都是熟口熟面的資深藝人，當中包括甄志強與盧慶輝，兩人分別是90年代亞視、無綫的當家小生，再加上久未露面的「甘草」演員高雄，絕對是香港人的集體回憶！



甄志強與盧慶輝在戲中分別飾演炸彈專家及警司，兩人首度交鋒，火花四濺，飾演炸彈專家的甄志強，最終更「成魔」變了放炸彈狂徒，角色變化頗大：「本身同導演何澍培好熟，有次同佢打高爾夫球，佢話尚欠一個角色未有人選，於是問我有無興趣，我睇咗劇本，覺得寫得好好，而且今次角色轉接位好大，可以有好大發揮，於是就一口答應。」



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劇中甄志強飾演蔡卓妍（阿Sa）的Uncle，二人不乏親情戲，為了營造Uncle造型，甄志強還刻意化上老妝，他說：「最難忘係引爆炸彈自殺前一幕，整場都係內心戲，由於好耐無拍過呢啲內心戲，事前我需要時間培養感情，阿Sa、導演好好，佢哋係現場耐心地等我慢慢培養，最後拍攝過程順利，總算交足功課。」甄志強續說為演繹今次角色，事前還參考了任達華扮演綁匪的電影：「以往係亞視都演過奸同忠角，訓練有素，而今次我嘅角色城府好深，跟過往任達華演綁匪嘅角色有啲相似。」甄志強又多謝台前幕後今次對他十分照顧，雖然跟阿Sa首度合作，但仍默契十足。



至於近年主攻內地市場的「甘草」演員高雄，雖然年屆72歲，但演繹元老級黑幫角色依然魅力非凡，盡顯霸氣，跟方中信飾演的「老差骨」對撼，氣勢毫不輸蝕。