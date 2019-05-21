唔抗拒夫妻檔演出！謝安琪視張繼聰為對手

歌手謝安琪（Kay）到太古出席電訊公司記者會，大會宣布六月中將有一場科技演唱會，演出歌手包括Kay及其丈夫張繼聰，Kay笑言兩人是分開接受邀請，起初也不知道老公也有份演唱：「我哋唔係同台，我都係今日出嚟之前先知原來個Show會有佢，大會又冇特別講，所以真係幾有緣！（幾耐冇同台演出過？）我哋係同年新人，好似之後真係冇乜試過。（抗唔抗拒？）唔抗拒嘅，但好似未有好適合嘅機會，其實阿聰都係一個好好嘅對手，又風趣又穩陣。」她透露家中經常會跟老公及大仔Jam歌：「有時我彈琴，阿聰彈結他，個仔打鼓，成家人夾band都係幾好嘅親子時間，有時阿聰會拎啲煲煲罉罉出嚟，玩吓敲擊，開心可以好簡單！」



她大讚阿聰性格生鬼為大家帶來很多樂趣，講到日前兩人玩手機程式互換性別，更為對方配音，笑爆網友！Kay笑說：「係佢逼我扮男人，叫我放低包袱，佢好鍾意玩呢啲，我就比較少參與，但嗰日一齊食飯，佢隊部手機過嚟，就拍喇！（覺得自己男人Look如何？）都幾有男子氣概呀！佢嘅女人Look就幾嬌俏。（怕唔怕畀佢比下去？）唔好咁講！不過如果佢再扮，我哋就冇生路行。」