菊梓喬開騷唔認執胡鴻鈞二攤：佢日日拍劇

今年奪「最愛歡迎女歌星」的菊梓喬（Hana）宣布，將於8月24及25日假九展舉行「hana菊梓喬只想與你在一起演唱會」，Hana在記者會穿上露背兼露腰紅色長裙，如新娘出嫁一樣。即場又頒發《忘記我自己》得白金唱片、而《但願人長久》亦得金唱片成績，可謂三喜臨門，她和星夢老闆何哲圖等齊齊舉杯慶祝。



想請祖兒張景淳



Hana表示開演唱會是其多年夢想，問到有傳檔期本屬胡鴻鈞，但因態度囂張遭「雪藏」才由她臨時頂上，她即否認：「其實年頭都有呢個計劃，只係就個唱導演同監製先落實呢個期，佢（胡鴻鈞）邊有『雪藏』，佢好忙好多嘢做，日日拍劇㗎，（請佢做嘉賓囉？）我都想，唔知佢得唔得閒嚟。」問會否可有其他嘉賓？她表示好多人想請，如容祖兒等。問可會請曾傳緋聞的張景淳？她說：「如果佢得閒都想請佢，仲有《愛·回家》全班演員。」



Hana坦言今次開個唱好冒險：「一開開兩場，我仲有三個月練體能，增肥，因為我唱三、四首歌就會肚餓，所以公司特別幫我特別安排，等我換衫時，台底有嘢飲食，唔知台上擺個雞煲得唔得，我表演食嘢。」可會性感演出？她說絕不介意，只是她沒身材，今天露手露腰已是很性感。



同阿媽關係好好



有指被父母遺棄的她，因妹妹患病，母親已回家照顧妹妹，重拾母女情，她卻說出有另一版本：「妹妹病係我入行時，佢只係感冒啫，我同媽媽關係一向好好，我好愛佢！（傳父母各自再婚？）唔知，呢啲私人嘢唔講啦，總之大家都開心生活。」

