突破香港武打電影！張晉陳鈺芸輕鐵激烈對打

藝人張晉、鄭嘉穎、劉心悠、陳鈺芸等演出電影《九龍不敗》將於下月上映，電影雖為警匪動作，但導演陳果刻意加上龍令電影多分魔幻，同是鍾愛本土味的他，在選定了天水圍為故事背景後，隨即搭了一個1:1輕鐵場景，陳果說：「想打得嚟有香港特色，所以諗到反轉輕鐵。」



張晉和陳鈺芸（JuJu）於輕鐵對打，是電影賣點之一，兩人在一輛行駛中的輕鐵大打出手，過程中輕鐵更會翻轉，陳果透露起初曾詢問過輕鐵方面能否使用其車廂拍攝，但由於環境限制，最後決定重金搭建1比1輕鐵車廂：「輕鐵這場打戲以香港武打來說都幾有突破性，加上輕鐵有香港特色，但拍攝起來都比較辛苦，因當中涉及工程學，翻滾時仍然要在打。」



要在一個翻轉中的輕鐵車廂內激烈打鬥，對演員來說是一大挑戰，張晉有時都打到沒方向感：「斜度、速度連貫性加起來，還要在狹窄輕鐵車廂內打，有時候哪邊是上面哪邊是下面都不知道，但愈是難拍，出來效果愈好，看起來更刺激！」至於首次和JuJu合作，張晉大讚對方勇敢，不會因為小傷、碰撞而呼叫。



動作指導董瑋就更是善用狹窄的車廂空間，利用椅子、鋼管等來設計動作，JuJu表示：「我要跳過椅子，或者捉實中間既鋼管嚟借力打，有啲動作可能會似鋼管舞，武指將功夫混入去鋼管做旋轉式動作，拍攝起來比較高難度，又容易撞瘀，但效果出來好靚都係值得。」