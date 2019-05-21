成日得罪人！歐陽震華剖白當年為錢離開無綫

藝人歐陽震華到電台接受訪問大談往事，講到當年跑龍套的日子有次收到電話扮嫖客，對方更輕佻表示：「又有女攬，又冇乜對白。」他就覺得很生氣，更即刻cut對方線：「有啲嘢過分就唔可以啞忍，可能都造成我得罪咗好多人。（唔得罪TVB咪得？）有時可能得罪咗人都唔知㗎，我有時講笑，但啲人又當我講真。」



他又講到未拍《壹號皇庭》前，渾渾噩噩了10年，當時曾想過轉行：「上一線好難，TVB一個月得幾千蚊人工，喺街見到做sales都過萬，所以有諗過轉行，但係後來就有呢個機會。」但他透露拍完《壹號皇庭II》後其實有離開過TVB：「公司冇諗住同我續約，傾都唔同我傾，嗰陣諗住轉部頭，因為想保障番自己嘅戲份，但同對方講完又冇覆我，不過就係嗰陣出到去就大開眼界，嗰一年賺嘅錢差唔多係喺TVB 10年嘅錢。」但他表示《壹號皇庭III》開拍就歸隊返回TVB：「嗰陣搵我傾，所以就轉做部頭，一直到依家，做咗咁多年都有感情，雖然有時有啲投訴同磨擦，但TVB都係好公司。」



講到他近日返回TVB客串《愛．回家之開心速遞》，他表示拍了一日，還有一日未拍：「嗰日又熱又通宵，又外景又場地，四幅牆圍住打燈，但冇所謂，好開心，一返到去就有人畀風扇同櫈我，幾好招呼。」