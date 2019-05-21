《跳躍》殺入雲頂　馬德鐘獻聲獲激讚

馬德鐘、張曦雯（Kelly）、何廣沛、張彥博和羅天宇等無綫劇《跳躍生命線》演員早前獲邀到馬來西亞雲頂舉行《跳躍生命在雲頂》演唱會，全場爆滿！五人希望這次雲頂show只是序幕，之後可以再在其他地方演出。



馬德鐘在演唱會上，特別找來林峯和吳卓羲的歌曲來唱，而且唱功了得，贏得不少掌聲。他更與觀眾來過近距離接觸，落台握手，大家也非常之熱情，更大叫他「靚仔」。對於觀眾的熱情，馬德鐘表示：「觀眾的反應真係好好，其實我也好耐沒有來雲頂，今次來發現這裏的地方也改變不少。」



Kelly為拍攝《3日2夜》經常周圍飛，但原來演唱會是她的第一次，她表示：「我真係好緊張，咁多人面前唱歌真係未試過，我揀了幾首歌來唱，希望觀眾同我一齊唱。事前我搵咗鄧小巧惡補唱歌技巧，好彩馬德鐘好有經驗，教我好多，又同我合唱，先冇咁驚。」對於她的唱功大獲好評，Kelly開心表示：「多謝大家，係好開心的，為了今次演出，我真的下了不少過苦功，見到大家也喜歡，我也放心。」



何廣沛、羅天宇和張彥博私下老友鬼鬼，歌手出身的張彥博以結他自彈自唱，何廣沛直言：「好開心！劇集嘅合作可以延伸到合作開演唱會，仲一齊去到雲頂咁遠嘅地方，好多謝大家鍾意呢個劇集，鍾意我哋。」羅天宇則表示今次帶埋媽媽一齊去雲頂睇他的演出，寓工作於親子旅行。