金曜漢領先　《PDX101》又登話題榜冠軍

韓國Mnet電視台的選秀節目《Produce X 101》（PDX101）本月3日啟播，是《Produce》系列選秀節目的第4輯，近年不少電視台都開辦選秀比賽，不少觀眾亦指節目形式過於相同，所以《PDX101》播出前，不少網民對節目並不睇好，不過節目開播以來一直甚有話題性，而在昨日公開的節目話題榜中，《PDX101》就以最高分數登上榜首，而是節目連續第三星期在該榜稱冠，而韓劇《絕對達令》及《她的私生活》就分別排第二及第三位，綜藝節目《我獨自生活》及韓劇《Voice 3》就排第四及第五位。



《PDX101》昨日透過韓國主流搜尋網站Naver及YouTube公開練習生在首次比賽的一對一對視影片，隨即登上Naver的熱門影片排行榜（排名以點擊率、讚好及留言計算），其中上集在投票中獲得第一名的金曜漢的影片截至昨晚9點已突破28萬點擊，壓倒性登上排行榜冠軍，至於南道賢與金宇碩的演出影片就登上排行榜亞、季軍，點擊率分別突破18萬及21萬，而李垠尚、宋亨俊及金敏奎分別排第四至六位，而《Produce 101》第二季出身、以第一名出線的姜丹尼爾兩年前的一對一對視片段就重新上榜，出現在排行榜的第七位。