東方日報C1：陳法拉嫁法籍老公巴黎完婚

藝人陳法拉與前夫薛世恒分手後，忙於投入學業及事業發展，幸而3年多前終遇上真命天子、法籍男友Emmanuel Straschnov，二人打破文化及國籍的距離打得火熱，並於5月18日（上周六）舉行婚禮。Emmanuel更親自打造獨一無二的粉紅鑽戒冧妻！



本報早前獨家「洩蜜」，報道有關法拉再為人妻的消息，而法拉被「踢爆」後，即透過經理人公司巧妙回應，指有好消息自然會與大家分享。言猶在耳，法拉昨日真「找數」，正式向媒體公布喜訊，並發放婚照。



當天一臉幸福的法拉穿上米蘭設計師為她度身訂造的白色簡約典雅婚紗，在雙方父母及過百親友見證下，與Emmanuel雙雙步入禮堂行禮簽字。據悉，原籍法國的Emmanuel說得一口流利普通話，於婚禮上以華語向法拉父母承諾照顧愛妻一生一世，而Emmanuel爸爸亦以普通話祝賀一對新人，場面簡單而隆重。



同窗獻唱作禮



法拉早前於美國紐約的The Juilliard School考獲表演碩士學位，其一眾同窗專程飛往巴黎觀禮，於儀式上獻唱及朗誦一首莎士比亞的詩篇，送給法拉作為「結婚禮物」。



而新娘子手上的粉紅鑽戒，原來是Emmanuel特意設計，寓意二人這段浪漫堅韌的愛情，永遠幸福。能夠與深愛的人共諧連理，法泣感恩表示：「最開心係可以 見到來自世界各地嘅親戚朋友，聚首一堂，得到大家嘅祝福，真係好感動。」婚禮儀式完結後，法拉再換上晚 裝在喜宴上與老公翩翩起舞，為婚禮畫上完美句號。



李亞男送祝福



法拉昨午於社交網「報喜」放閃， 晒出與Emmanuel戴上婚戒牽手的照片，獲不少圈中好友包括李亞男、鍾嘉欣、呂慧儀及王君馨等留言祝賀。李亞男搞笑歡迎法拉加入「人妻協會」，胡蓓蔚則用英文留言：「現在花園充滿妒忌的花朵，可惜我未能親 臨見證婚禮，稍後為你補祝。」



此外，法拉昨晚於社交網公開多謝一眾好友的祝福，以英語寫道：「多謝大家5月18日前來參加（我的婚禮），為我們製造 一個特別的回憶，幸運地我的人生有你 們，我還要特別多謝父母與 Emmanuel的愛。」



約新娘子飯敍



曾經默認當年為離婚一事而喊過的Neway太子爺薛世恒，對前妻陳法拉報喜已婚，他再次送上祝福。剛從北京工作返港的他，昨日受訪時說：「嘩！恭喜佢，我唔知邊日。（傳短訊畀法拉？）返到屋企傳短訊畀佢，送祝福係最適合，恭喜佢！希望佢搵到幸福。」他坦言不清楚法拉幾時會返香港，未知屆時有否機會見面，他說：「如果有一日，大家喺同一個城市會聯絡食飯，唔會避忌，我哋真係做到朋友。」



姊弟戀修成正果



另外，36歲藝人梁靖琪（Toby） 與細年的圈外男友施雋賢 （Jonathan）拍拖接近兩年，感情穩定，加上二人興趣相近，早視對方為理想伴侶。雖然Toby曾有過一段婚姻，不過她仍然對婚姻充滿信心，日前二人更正式入紙排期，擬結婚通知書曝光！



Jonathan報稱職業為財富管理高級經理，而二人報稱的住址不一樣，似乎還未同居！ Toby接受本報訪問時，感 謝大家關心，又指二人在去年訂婚：「我和Jon的感情由相識 到現在都很穩定，所以已於去年訂婚，並計劃今年內會註冊結婚，由於Jon是圈外人， 希望以較低調形式進行，希望大家給予我倆摯誠的祝福， 多謝你們！」



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