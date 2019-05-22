韓國交友　Queena為溝Oppa冇姊妹情

女子跳唱組合BINGO的新成員Queena（夏子涓）之前參與ViuTV真人騷《初戀還未來》，節目安排4個未拍過拖的女仔到韓國，為她們介紹男仔。



現年23歲的她坦言從未拍過拖，當時去了9日，識了一個Oppa，對方是一個音樂劇演員，她表示兩人現時是朋友關係，仍有保持聯絡：「可能語言唔通同埋佢工作好忙。（會唔會進一步發展？）要睇日後嘅緣分啦。」講到對方比較成熟，問可喜歡年紀大的異性？她表示：「我係鍾意心智同年齡成熟過我嘅男仔，但未必真係大我好多，因為我都鍾意天真少少，如果唔可以一齊玩得埋就比較辛苦。」她又謂到現時未算深入了解對方：「我自己都好慢熱，如果真實生活入面，我可能都要用一段時間去了解，更何況異地戀，文化、語言有差異都係比較難去接觸。」



另外，Queena表示拍攝時很享受過程，雖然每日瞓得3個鐘，但不覺得攰，搞到另外兩個成員Carman和Odilia詐晒型：「佢嗰9日冇搵過我哋，玩到好開心。」Queena即笑言拍攝時沒有時間睇手機。