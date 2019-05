藝人黃美棋與男友鍾健威近日到了馬來西亞旅行,二人走訪了當地的Batu Caves參觀名勝,登上了二百多級的彩虹天梯探索大自然的奧妙,亦去欣賞了目前世界最高的室建陀金神像,與及天然的石灰岩山丘。二人又在酒店泳池暢泳,美琪更激罕穿上比堅尼跳起,大晒纖腰及美腿,相當寫意。



黃美棋在社交網上載相片,更向男友放閃表示:「還來得及跟你說句I Love You five hundred and twenty too,願我們一直手牽手走下去。」不少網友讚二人相當恩愛。