最強男神襲康城！畢佬里奧仔型爆現身首映禮

《第72屆康城電影節》今屆焦點之一是為荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）自名作《危險人物》（Pulp Fiction）在康城首映25周年，今晨於當地展映兩大男神畢彼特（Brad Pitt）與里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）合演新作《從前，有個荷里活》（Once Upon A Time in Hollywood），首映紅地氈上破天荒見兩男合體谷戲，更有不少巨星列陣撐場，場面星光熠熠！



電影是為「主競賽單元」話題作之一，首映禮上人來人往，不過最養眼都堅係畢佬以及里奧仔，失婚的畢佬與封鑽石黃老五的里奧仔齊齊盛裝上陣，不時與現場記者揮手微笑留影，舉手投足都盡晒巨星風采與魅力，將連日「亂入」紅地氈的奀星完全比下去，隔住個Mon都Feel到電力十足！至於帶新婚老婆Danielle上陣的昆頓就少有大晒恩愛，入場時拖老婆合照，大晒鐵漢柔情一面。而女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）就未作性感打扮，似乎有心將焦點留畀男神主角！



此外，日前因月事暈倒的評審艾莉芬寧（Elle Fanning）與有份參演電影的家姐狄高達亦有現身，而女星之中更見里奧仔模特兒女友Camille Morone單拖上陣，以露肩長裙大晒青春氣息，而她全程未見埋里奧仔身，似乎有心避免模糊焦點！同場仲有奧斯卡影帝艾哲倫保迪（Adrien Brody）及女星米雪洛迪格絲（Michelle Rodriguez）、索模Josephine Skriver與Winnie Harlow等，後者更性感到忘形走光，而碧咸大仔布魯克林（Brooklyn）亦與女友Hana Cross恩愛撐場。華人星方面，章子怡與桂綸美兩大女星亦都盛裝上陣，同場亦見朱一龍與金巧巧的身影。