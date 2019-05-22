女兒患病全身水腫　古明華打兩份工籌醫藥費

劇集《婚姻合伙人》已經播出了個幾星期，獲得不少網友好評。因為黃心穎偷食許志安而抽起劇集《堅離地》，因此得以令這部劇重見天日。配角之一的古明華（古佬）飾演的徐懿蜚是一位只懂發明星夢，對妻兒置之不理的人，但某程度上原來這是古佬的寫照。



連續工作50小時



古佬畢業於演藝學院，從小就對演戲產生很大的興趣，不過外貌粗獷的古佬，一路之來只能做綠葉角色，大多是蠱惑仔、惡霸等，直到憑《巴不得媽媽》蘇基一角而彈起。TVB人工出名低，很早就結婚生女的古佬，獲太太支持追夢，從來都沒有抱怨過他的經濟能力，因此古佬一路都好感激太太。但因為一件事令古佬有所覺悟，女兒10歲時患上「腎小球炎症」，因此病引致全身水腫，而且每月都要逾萬元醫藥費，為了賺錢醫女兒的病，古佬自薦加入配音組，身兼兩職，一度不眠不休工作50小時撐起頭家！他直言等到女兒患病才醒覺作為一個丈夫、一個父親的責任，就算再辛苦他都每日返工為劇集配音，而收入的確比拍劇時多了近一倍！不過古佬卻沒有因為生活而放棄夢想，憑《巴不得媽媽》蘇基一角獲得最佳男配角獎項，吐氣揚眉！



堅持就有希望



對於演藝學院的同學們，不是做了導演，就是擔正主角，他就直言不會拿自己和別人比較，那樣挫敗感會很大，始終在娛樂圈打拚要靠運氣，很多人做了幾十年，都等不到一個好角色，相較而言，自己已經很好運了，有了一個經典的蘇基，雖然沒辦法像黎耀祥那樣通過柴九一躍飛升，但只要堅持就有希望！