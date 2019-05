藝人吳千語早前接受東網訪問,坦言感情狀況是單身,所以佢就搵咗女友人陪佢去咗加拿大旅行,佢就係ig貼咗張一件頭泳裝相,一向纖瘦的千語雖然身材欠奉,但勝在有一雙長腿,佢留言:「Morning world , swipe right for me freezing on ice fake smiling」當地仲係冰天雪地,千語着咁少布就出去影相,認真唔怕凍。而另一張相就與女友人在戶外浸溫泉,大騷玉背。最後,她更寫了#justaregram及#whistlerdays的hashtag,估計係重溫雪地舊相。