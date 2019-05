模特兒樂基兒(Gaile)上個月為丈夫Ian誕下男B,正式成為人母。剛剛坐足月的她今日在社交網上載張用手掩面的相片,見她頭髮凌亂並留言表示過了一個月終於可以沖涼和洗頭,寫着:「AFTER A MONTH OF NOT SHOWERING AND WASHING MY HAIR」、「T MINUS 24 HOUR AND CONFINEMENT MONTH DONE」。另外,她還上載了一張碌柚葉的相片,表示沖涼會用上碌柚葉和薑皮,網友指這個做法相當傳統,意想不到鬼妹仔Gaile會跟足習俗。