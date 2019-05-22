秦沛發功！姜麗文面腫腫見男神彭于晏

藝人秦沛果然係廿四孝爸爸，最近佢同男神彭于晏拍電影，知道愛女姜麗文鍾意彭于晏（Eddie），就特登搵個機會畀阿女接觸男神。



姜麗文喺社交網站上載咗一張同爹哋facetime嘅相，重點係爹哋隔籬仲有彭于晏，三人同框傾電話，姜麗文簡直冧爆，佢留言：「過了這麼多年，我一直在想，如果有一天能夠見我男神彭宇（于）晏 我會怎麼樣。我會很酷。我會很可愛， 我會很冷靜介紹自己，告訴他我是他的粉絲。對，他會覺得我是一個很棒很可愛的女生，他肯定會愛上我的。對。」



但估唔到見到男神卻完全事與願違，她繼續寫上：「今天... 一起床便收到爸爸的電話。爸爸問，—『are you ready？？』然後就見到我男神了。想不到我第一次見Eddie就是沒化妝剛起來臉腫腫的時候。緊張到說不了話，只是『oh my god, oh my god, hi Eddie, oh my god!!!』讓（然）後開始哭。天啊。重點是我男友全部都看到了！我跟他說 『原諒我吧』栢豪說『I understand. That’s one beautiful human being!』（我明白的 他真的很帥。）」