秦沛發功！姜麗文面腫腫見男神彭于晏

藝人秦沛果然係廿四孝爸爸,最近佢同男神彭于晏拍電影,知道愛女姜麗文鍾意彭于晏(Eddie),就特登搵個機會畀阿女接觸男神。



姜麗文喺社交網站上載咗一張同爹哋facetime嘅相,重點係爹哋隔籬仲有彭于晏,三人同框傾電話,姜麗文簡直冧爆,佢留言:「過了這麼多年,我一直在想,如果有一天能夠見我男神彭宇(于)晏 我會怎麼樣。我會很酷。我會很可愛, 我會很冷靜介紹自己,告訴他我是他的粉絲。對,他會覺得我是一個很棒很可愛的女生,他肯定會愛上我的。對。」



但估唔到見到男神卻完全事與願違,她繼續寫上:「今天... 一起床便收到爸爸的電話。爸爸問,—『are you ready??』然後就見到我男神了。想不到我第一次見Eddie就是沒化妝剛起來臉腫腫的時候。緊張到說不了話,只是『oh my god, oh my god, hi Eddie, oh my god!!!』讓(然)後開始哭。天啊。重點是我男友全部都看到了!我跟他說 『原諒我吧』栢豪說『I understand. That’s one beautiful human being!』(我明白的 他真的很帥。)」