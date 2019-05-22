田口淳之介與女友小嶺麗奈涉藏大麻被捕。

曾參演日劇《Legal High》(律政狂人)的尊尼偶像組合KAT-TUN 33歲前成員田口淳之介，被爆與38歲女友小嶺麗奈涉藏大麻被警方拘捕，亦是繼田中聖之後，第二位涉毒被捕的KAT-TUN成員。



據日本傳媒報道，田口與小嶺拍拖逾12年以上，警方今日中午於兩人同居的東京世田谷寓所內搜獲約數克的乾燥大麻，並發現吸食器具及煙紙等，警方正從其入手途徑展開調查。田口接受問話，今日黃昏被移送到東京灣岸警署拘留。警署外有約200名記者聚集，戴上黑框眼鏡的田口，坐在警方的七人車後座，他望着前方，未有回避傳媒鏡頭。田口原定於7月展開巡唱，他於今早曾更新Twitter，為6月1日播出的電台節目宣傳，成為他被捕前最後的留言。4日前，田口又曾上載與男星野村周平攬頭攬頸的相片。



田口淳之介於1999年加入尊尼事務所，2006年3月與龜梨和也、赤西仁、田中聖、中丸雄一及上田龍也以KAT-TUN出道，2016年離隊後，與女友小嶺自組公司作個人發展，去年3月曾來港舉行粉絲見面會。田口曾參演經典日劇《Legal High》，與男主角堺雅人有不少對手戲，又曾與女星綾瀨遙合演劇集《今天不上班》。小嶺麗奈於1995年拍攝電影入行，曾參演校園劇《金八老師》。網民發現小嶺於1998年曾參演校園禁毒廣告。她近年專注做田口女友，沒有參與幕前演出。