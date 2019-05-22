自給自足！蔡宛珊一蚊贍養費都冇收

藝人姚子羚近日被爆出疑偷食夜店經理人夫Raymond，當中關係複雜，更傳出涉及四角戀，不過Raymond前妻蔡宛珊（Sarika）就指二人2017年已跟Raymond開始分居，今年初正式簽字離婚。外界謠言滿天飛，有傳Raymond於去年售出二人嘅聯名物業，以付前妻嘅贍養費，而Sarika就以個人名義，豪擲逾1,200萬元，購入跑馬地單位自住。



當年夾錢買樓



對於種種傳聞，Sarika發長文澄清，佢指自己16歲入行做模特兒，2007年與Raymond相識拍拖，3年後就一人一半夾份買咗喺銅鑼灣嘅一層樓，作為結婚後嘅安樂窩：「2011年結婚，一直過住開心美滿嘅生活，一直以來我哋都係公一份婆一份，後來大家因為生活同value上開始出現分歧，加上其他種種原因，2017年我鼓起最大嘅勇氣提出分居。要分開呢個決定係我人生中最艱難同最艱苦嘅事。過去嘅兩年我真係過得好辛苦，感恩我身邊有家人同朋友嘅支持，陪我渡過難關。」



佢又話分居後就搬番同家人住，唔想再繼續影響到家人嘅日常生活：「2018年，我決定將我哋聯名嘅物業賣出，之後分返一人一半，我就用左個（咗嗰）筆錢，加上自己嘅積蓄，去買入我現居跑馬地嘅單位。至於贍養費方面，我同Raymond都協議我係象徵式一蚊都唔會收。因為我相信我可以靠我自己嘅能力去過我自己嘅生活，而且亦都唔想為佢帶嚟負擔。」



祝福姚子羚



最後佢亦表示作為一個單身女人，要面對生活同埋供樓確係有點吃力，但係自己堅持努力工作，又表示所有事已過。最後佢為姚子羚送上祝福。隨後，佢再晒出一張勉勵自己嘅文字，意指要繼續努力，不要放棄，幸福一定會降臨喺自己身上。