【獲傑出義工獎】關心妍帶囡囡一家三口遊日

即將舉行內地巡迴的歌手關心妍（Jade），2011年獲得第四屆「香港傑出義工獎」，除了是首位香港歌手獲得此殊榮，也是唯一一位同時得到「香港十大傑出青年」和「香港傑出義工」兩項殊榮的香港歌手。



今年是《香港傑出義工會》10周年，主席車淑梅榮升為榮譽會長，而Jade將升任為義工會副主席，Jade說︰「擔任副會長會繼續推動義工工作，近年開始會帶同女兒心心，之前帶過她在街上賣旗，希望跟女兒一起努力做義工工作。」



7月將在廣州舉行內地巡迴首站演出，為演唱會積極備戰之前，Jade一家三口與老爺奶奶一起到日本福岡過母親節。這次五天之行，有兩日行程是特別為女兒見偶像，Jade說︰「心心很喜歡麵包超人，其實這次是她第二次到福岡的麵包超人博物館，心心上次去的時候還小，不知發生甚麼事，這次她一到場就知道了，不過近距離見偶像心心都有點怕，要麵包超人主動要求和她合照，好好笑。」



廣州首站反應熱烈，門票早已賣完，令Jade打了一支強心針。而加盟新公司後，Jade已開始再次踏入錄影室，月尾更會到台灣拍攝新歌MV，令歌迷非常期待。



