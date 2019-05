迪士尼近年密密將經典動畫翻拍成真人版電影,《美女與野獸》(Beauty and the Beast)神還原多幕經典,令粉絲大為驚喜,而即將出爐的《阿拉丁》(Aladdin)近日加推新宣傳片,首度公開「茉莉公主」Naomi Scott及「阿拉丁」Mena Massoud乘坐飛氈浪漫一幕,當中就連公主伸手答應上飛氈,以及老虎爬上圍欄的場面都與動畫一樣,見到就仿佛準備聽到名曲《A Whole New World》咁,雖然影片未有播埋首歌,但粉絲仍紛紛於社交網轉載影片派Like!