王梓軒為美國著名講座演講　分享追夢過程

歌手王梓軒為音樂舞台劇忙得不可開交，放了一天假後，便起程到美國洛杉磯拍攝新歌《安全着陸》MV，為了配合歌曲主題，攀山涉水到Malibu Beach（馬利布沙灘）和Sherman Oaks行山取景，趁回港前抽空撐好友、男團Super Junior-M前加拿大籍華裔成員劉憲華（Henry），出席其首部拍攝嘅美國電影《再見亦是狗朋友2》特別場。



返港後，他火速為美國著名講座「TEDx Talk」演講，主題是「Looking Forward」，並分享自己「追夢」的過程，今次有9位演講者，他們來自不同行業，有著名Youtuber Torres Pit（托哥）、企業家、建築師、銀行家及教育工作者、更生人士等等。



當日梓軒演講詞講述的重點為莫忘初衷：「BB時乜都想做、乜都想試，但往往父母或長輩怕你受傷害而阻止，長大後，亦會遵循父母嘅教導，畢業後去銀行返工⋯⋯之後我轉行做創作歌手，身邊人會有好多唔同嘅聲音，叫你唔好做，因為怕你辛苦，怕你條路難行，有時呢啲阻力會令你減低自信，又會令你懷疑自己能力等等……所以要多謝一直鼓勵以及畀機會我嘅前輩及監製。」