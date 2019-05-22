同居男友被竇放屁點算？李佳芯當聞屁係情趣

東網節目《拆彈》已經搵好多人藝人幫大家解決家事或兩性問題，來信仲好踴躍添！今次網民Yan Hui有件令人尷尬事，想搵視后李佳芯（Ali）幫佢拆喎，到底係咩呢？



網民Yan Hui：「我同男朋友拍拖就快四年，前幾個月我哋開始住埋一齊，點知一同居就出事，佢嘅壞習慣出晒嚟。成日喺被竇放屁都算、剪指甲又唔喺垃圾桶剪、去廁所屙尿又射唔準，搞到一地都係，總之佢做咩我都睇唔順眼。但我哋真係以結婚為前提，定係我太過小事化大呢？我唔想因為呢啲事而成日同佢鬧交，我應該點做好呀？」



Yan Hui是她也是你和我，同居真係好易見到另一半真面目，Ali點幫佢呢？



Ali：「我覺得拍拖四年其實已經有基本嘅了解，但永遠都係相見好同住難，一住埋就開始了解對方，但係我覺得喺被竇放屁，有時係一種情趣嚟。咁剪指甲唔喺垃圾桶，我覺得呢啲可以話畀佢聽啫，衞生嚟㗎，你去屙尿都要喺廁所去，道理係一樣。至於射唔準搞到一地都係，你咪罰佢自己抹番囉，以後每滴一滴就罰50蚊；地下就100蚊，滴到落廁邊就50蚊，咁我相信行呢個罰錢政策對普羅大眾係有用嘅！



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