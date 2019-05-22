化身超英！五月天衝鋒陷陣對抗惡勢力

台灣天圑五月天的電影由成員怪獸、石頭、瑪莎、冠佑、阿信主演，在拍攝當天，遇上颱風來襲，為了完成這作品，所有人都冒着風雨前往片場拍攝，在角色詮釋上，五月天更是下足苦工，飾演堅硬如石的Lonely Stone的石頭，當天吊鋼絲以及所有武打戲碼，尤其是戴上黑色眼罩時，眼睛四周得塗上黑色顏料，沒想到顏料熏眼頻流淚，但他都堅持親自上陣不用替身，展現一流敬業精神。同樣為了打戲，在開拍前上武術訓練的怪獸飾演紅色盔甲身手矯健的Mr.Monster，每次拍攝都得花費將近一小時的時間裝身，導演陳奕仁說：「盔甲一穿起來，每次看怪獸在現場，他都不能坐下來休息，只能跪下來休息。」讓怪獸忍不住再抱怨：「也不能上廁所！」



「第五分隊」還有貝斯手瑪莎飾演尖酸幽默坐擁重裝軍火的地獄貓Hell Kitty；主唱阿信則飾演有着魔法超能力，天才慧黠的Honey Potter，以及鼓手冠佑飾演搞笑運氣又超好的十字弓射手Mini Ming，他說：「我的角色就是很平凡，每次開場都是撿到那一百塊，但當我遇到危機關頭就會有個十字弓，會發揮它最大威力。」同時他也是「第五分隊」裏的智多星，所有武器機關都是由他研發和製造，五人化身五位具有超能力的救世英雄，組成一支菁英戰隊「第五分隊」衝鋒陷陣對抗邪惡勢力，就如同五月天一路以來相互扶持的兄弟情。