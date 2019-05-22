女神原來係辣女！簡淑兒首次參加賽車即奪冠

「宅男女神」簡淑兒自揭另一「豪邁」辣女身份，多年前隱瞞家人參加賽車比賽，一試便奪冠，相當有天分！更笑嘲講說話經常「食螺絲」，唯一坐上戰車則可享受冇人打擾狀態，脫離現實生活。



鍾意刺激活動



日前宣布回復自由身的簡淑兒（Jessica），現身九龍城一間小型賽車店，瞬間女車神上身，戴起頭盔落場極速飛馳多圈，無論衝前、向後、高速「掟」彎飄移都完全冇難道，甚有風範！她自嘲人不可貌相，最喜愛速度感︰「好多人話我鍾意玩嗰啲同我個樣係唔同，玩賽車、潛水、滑雪、策騎、鍾意啲比較危險性高嘅活動，只要一投入去玩就好似去咗第二個世界咁，釋放壓力好治愈。」講到首次接觸賽車都因為家姐︰「自己好鍾意揸車，3、4年前家姐帶我去玩比賽，就贏咗冠軍，覺得好爽！其實所有我鍾意玩嘅活動都有個共通點，就係唔使講嘢，自己講嘢唔係好叻，坐上架車度淨係望住條路一直去，唔理身邊有咩參加者，唔識揸都幾危險。」



先斬後奏反叛史



雖然第一次參加賽事就攞獎，但Jessica竟止隱冇再玩︰「有啲定期比賽時間方面好多都就唔到，係有時會同朋友玩吓，加上最近家姐唔係太舒服，有佢陪住我先會去。（你勁過家姐？）差唔多，佢都試過贏一屆冠軍。」家人有反對參加？她即大笑自爆反叛史︰「佢哋唔知，冇特別同佢哋提過，如果知道咗都可能會擔心，記得有一次我學完策騎，拎住個頭盔返屋企，媽咪一見到就問我做咩學電單車，但其實嗰時我已經考到電單車牌！都係得家姐知，唔想佢哋擔心太多，不過考完我都冇揸過，驚買咗架車會不停揸，又要搵位泊車。」



外國留學 訓練大膽性格



Jessica表示大膽性格有可能於外國讀書時訓練出來，相比起香港較容易接觸「危險」活動︰「覺得人一世物一世，乜都要試吓，外國男、女仔冇標榜得咁犀利，喺香港就會覺得女仔應該要斯文、比較公主，但喺嗰邊做呢啲嘢就比較普遍。」希望將來的男友有共同興趣？她打趣話身邊的異性朋友反而會勸她放棄參加︰「可能佢哋想保護我，不過呢啲興趣好個人冇得逼，或者可以一齊去發掘新嘅興趣去學，可以有個伴都會開心啲！」



場地︰Speedway Diner