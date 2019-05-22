願作婚禮歌手　阿妹簽字見證20對同志結婚

台灣天后張惠妹（阿妹）是首位簽下支持同志婚姻的台灣藝人，晚上她透過社交網直播，並以《愛是唯一》作背景音樂，她說：「你們都知道517彩虹終於完整了，恭喜大家，非常開心，很感動，那一刻真得很值得感動，在今天，我收到很可愛的東西，其實，很早大家就希望這件事情可以成功，預先希望我做這件事情，做個紀念給沉浸在幸福的新人」。



阿妹晒出「結婚書約」並說，將會為20對幸運新人簽結婚書，她邊簽邊跟粉絲聊天：「從那時候的簽名，到現在的簽名，感覺是不一樣的，到現在我簽名，是結婚書約，相當於結婚證書，今天要簽20份的結婚書約，給很幸運可以拿到的新人」。



彩虹終於完整了



她說第一次簽名充滿期待，現在簽名則是充滿幸福，她說其實一直在想，除了唱歌，還可以做甚麼事？她說身邊有很多同志朋友，很希望他們可以幸福。她透露接下來會有很多婚禮，如果需要她當婚禮歌手，可跟她公司接洽：「大家要珍惜這個結果，爭取到原本就該屬於自己的權利，也請大家要尊重保護這個權利，只有這樣才可以讓這項法案懷疑的朋友更理解、更相信、更支持。今天這個直播，希望大家可以知道這件事，可能對有懷疑能拋掉成見，好好理解，身邊有這麼可愛的人，相同的心包容」。



直播長達30分鐘，來自意大利、澳洲等地的歌迷都參與了直播，她說：「婚姻不是好玩，要嚴肅對待，彩虹終於完整了，恭喜大家！」她並跟着背景音樂，清唱《我最親愛的》。阿妹是透過婚姻平權大平台找出20對新人，將在524為他們簽下結婚書約，她直言感動，認為簽名變得更加慎重、更有意義！