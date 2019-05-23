【閨蜜睡房】暖爸苦樂！楊潮凱為小情人獻身

藝人楊潮凱應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》邀請，成為節目第一位男嘉賓，一連三集與主持人俞詠文（Angela）無所不談。最近宣布與無綫結束經理人合約、改簽普通藝員合約的他，回想做演員的10年，覺得已有足夠的自我了解，是時候往外闖：「演員崗位太被動，我做咗10年演員，我個人好衰，有好多諗法，當我做導演、做劇本創作嘅時候，我可以將自己嘅諗法擺落去同大家分享。」大學時修讀創意媒體的他，去年執導了一部題材較偏峰的電影《喜歡你是你》，正進行後期製作，望盡快跟觀眾分享他的想法。



咀孫慧雪呻辛苦



提到早年與孫慧雪拍《純熟意外》的連場吻戲，被指艷福無邊，但原來有苦自己知：「其實好痛苦，三部機影住我哋錫，又要啱位，感覺又要好，側邊有一班熟人望住你，又唔想阻人收工，個壓力大得好緊要！我寧願拍打戲，打戲見晒招就得，呢啲錫戲冇招記㗎！」不過講到辛苦，他直言湊女的辛苦程度更甚：「湊女消耗嘅精神體力，就好似拍完場打戲之後，要再拍多10場打戲！」



楊潮凱自嘲現實中演繹老公和爸爸兩個角色只算合格，但女兒的出現令他變得豁達，明白順其自然，不再執着：「以前若有個機會，我可以乜都唔做，淨係做嗰個工作。但依家儘管個工作冇咗，但我多咗時間陪個女同老婆，我覺得係賺咗！」想知道更多楊潮凱的男人心，記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房之Brother來了》。