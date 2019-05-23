東方日報C1：郭子豪偷食港姐正印篤爆講大話

無綫27歲藝人郭子豪繼涉酒駕被捕後，又被踢爆背着正印女友Karen偷食有「播種的機」之稱港姐亞軍鄧卓殷，不過，郭子豪稱年初已與Karen分手，隨即引來舊愛發文鬧爆，力指有人講大話，至於疑為「小三」的鄧卓殷則全程「潛水」。



現年24歲的鄧卓殷身形嬌小，全靠甜美笑容與自信十足，去年參選港姐爆冷奪得亞軍，之後更放棄做建築師的機會，加入無綫做藝員，但發展平平一直只獲安排司儀工作及客串《愛．回家之開心速遞》，不及同屆冠軍陳曉華已有劇拍。一早表明有位拍拖六年、異地戀男友的鄧卓殷，今年4月卻突然自爆因分隔異地而分手收場，當時她完全沒有表現傷感，令身邊人大為稱奇，原來已暗撻郭子豪，正在展開另一段感情。



到郭健身室做Gym



據知，二人因今年1月拍攝無綫節目《娛樂大家》而撻着並打得火熱，女方更經常到男方任教的健身室做Gym，更不時上載單人做Gym相，奈何郭子豪已有一名拍拖三年的正印女友Karen，鄧卓殷又未與男友「斬纜」，關係絕對七國咁亂，所以他們在人前人後都非常避忌，加上郭子豪涉酒駕被捕，又被揭講大話，案件將於6月11日裁決，行事更為小心。直至最近他終於與女友分手，才稍為放下戒心，與鄧卓殷行街食飯，最近更被目睹去睇樓，被指有意同居築愛巢。



強調交往冇重疊



對於被指背女友「偷食」港姐，昨日郭子豪火速在社交網留言「漂白」事件，指與Karen已分手一段時間：「因為牽涉圈外人，又不是甚麼喜訊，一直沒有宣布自己的Status。我和她已經分手有一段時間。」另外，他接受電話訪問時，再重申年初已與Karen分手：「對方係圈外人，唔想牽涉太多。」他還十分維護新歡說：「想澄清分手同鄧卓殷完全冇關係，冇任何重疊時間。」



咁啱得閒陪睇樓



問到現時與鄧卓殷是甚麼關係？他說：「了解中！（係咪發展到打算同居？）絕對唔係，因為我停咗牌，想搬近啲TVB，嗰日一班人食飯，之後我話想去睇樓盤，佢咁啱得閒先陪我睇，唔係同居！」至於疑為「小三」的鄧卓殷卻一直潛水，未有回覆。不過，郭子豪回應分手的言論一出，正印Karen火速在社交網發文鬧爆舊愛，留言說：「人總是自私，口說很愛你，下一秒為了自保，用成千上萬的謊言掩飾自己的過錯。盲目信任最終只換來更多傷害。寬恕是為了放過自己，別使自己那心累，不再心軟。」明顯暗示有人講大話自保，令她相當失望！對於Karen的反擊，郭子豪沒有回應。據知他與鄧卓殷本周六（25日）將出席一個大型活動，屆時必定要「面對現實」。



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