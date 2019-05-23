關副黑超事？章子怡從影20年最怕王家衛

內地著名女星章子怡近日到法國出席康城影展，原來今年更是她加盟影壇的20周年，當初起用她於電影《臥虎藏龍》內演出，令她「技驚四座」的導演李安，特意拍片為子怡送驚喜。這條「李安短片」在網絡瘋傳，李導對着鏡頭表示：「恭喜子怡…當年（《臥》片拍攝期）在中國拍這部電相當有難度，而你是如此有才之人，應該說才華上更有修為，你傾注於這部電影的努力也該它在全球各地大放光彩，你當時不過19、20歲，而給全世界、帶給我一股清新氣息，我深深感念，也非常自豪能成為你職業生涯的一部分，更欣喜見證了你作為一名演員…」期後子怡於社交網站轉發，並留言表示：「這份驚喜讓我熱淚盈眶，感恩所有。」



章子怡是本屆康城電影節唯一一位獲邀出席「大師班」資深演員分享會，她於活動中談及《臥虎藏龍》中的拍攝過程，坦言當時得20歲的她根本不明白故事深層意義，惟有拚命地練好打鬥部分。到今年40歲，再次觀看《臥》片時有不同的感受，明白電影想探討「人要真誠地面對自己」及「你到底要不要追求自由的愛情」。



而講到另一位電影世界中重要的導師王家衛，章子怡用害怕來形容合作《2046》時的感覺，除了沒有劇本及在全廣東話的環境下之外，她透露因王家衛長時間戴上黑超，根本看不見他的眼睛，無從得知對方在想甚麼因而有恐慌的感覺。她笑言有一天真正看到王家衛摘下黑超時，她的眼睛瞪得很大表示：「原來我不需要那麼緊張，他是所有導演裏最了解我的一個。」於拍攝《一代宗師》時，章子怡坦言當時是人生最不順利的時候，王家衛不計成本願意停工遷就讓她可以放假休息。王家衛就是章子怡人生中重要的朋友，他更是第一個知道章子怡懷孕的人。