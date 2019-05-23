「一件頭女神」陳詩欣谷底反彈：仲有團火

有「一件頭泳衣女神」之稱的陳詩欣（Eunice），由歌手變做主播，今年又再次回歸樂壇。她自嘲初出道是個「驚青妹」，經歷兩年主播特訓生涯，曾經失落跌谷底，沒想過能「入屋」受關注。



5年前出道做歌手的Eunice，因發展平平，3年後放下「歌手光環」跳入公仔箱由零開始學做主播，兩年的主播經驗令她獲得王牌節目《3日2夜》的演出機會，憑「一件頭泳衣」成功搶Fo，人氣急升做新一代宅男女神。唱片公司亦睇準時機讓Eunice重操故業出新歌，回想當初轉做主播，她坦言好迷失：「有問自己仲繼唔繼續行歌手條路，因為知道好難行，但心裏面一直仲有團火，好鍾意唱歌。」



上台唱歌愈縮愈後



現在再有機會唱歌，Eunice反而感恩做主播得來的經驗：「我本身性格係冇自信又驚青，加上出道時年紀仲細啲，又冇乜經驗。雖然做主持、主播，同做歌手好似唔同範疇係兩樣嘢，但對我嚟講係好大幫助，多咗好多信心，電視機上都表現得自信啲。」問到有否學會臨場執生？Eunice自爆：「以前出台唱歌好驚㗎，尤其同成班歌手時，我會愈企愈後，縮到大家見我唔到，其實咁係唔好嘛，所以當時去咗做主播係啱，停一停再做其他嘢，等到適當時候先做番歌手。」



做主播出外景追訪娛樂新聞，繼而有份拍攝《3日2夜》介紹吃喝玩樂，Eunice表示一切都令她大開眼界：「歌手、主播、記者我都做過，覺得只要繼續努力就有希望，以前好迷惘，依家會更懂得珍惜。」問到由歌手變主持有否覺得「降呢」而唔開心難受？她說：「公司有問我呢兩年做得開唔開心，都怕我要做其他崗位而唔開心，但我又冇喎，好開心，仲令我識到好多人，同埋證明到我口才都得，又要寫稿，原來我寶刀未老喎！」



身份逆轉，當要追訪歌手時可會尷尬？Eunice則有另一睇法：「依家做藝人真係乜都要做，乜都要試，冇話歌手就只做歌手，可以話畀人知，原來陳詩欣唱歌好之外，仲有口才，拍劇又演舞台劇，展示唔同一面畀大家睇。」



向拍檔還以「顏色」



已第4度參與拍攝《3日2夜》，Eunice都有留意網民的意見，她笑說：「當然好壞都有，有人話我太嘈，但亦有人讚嘅，我就似變咗旅遊KOL咁，多咗人問我邊度好玩。」節目總不少得女主持以水着出鏡，而Eunice主打「一件頭」泳衣，她笑說：「我怕醜嘛，自己知自己事，有啲肥肉位，都係着一件頭好啲。（其他拍檔都係三點式，唔怕輸蝕？）自己唔介意，我覺得最緊要靚，都會揀啲鮮色款，人哋三點式，我就好鮮色囉！」她視現在是播種期，做好每個機會才有好收成，而她所指的收成就是大家記得她名字。