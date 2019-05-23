Moby出書爆戀情　妮妲莉寶文急否認

現年53歲的美國著名電子音樂人Moby最近推出新自傳《Then It Fell Apart》，在自傳中他大爆與多位女星包括姬絲天娜麗芝（Christina Ricci）、妮妲莉寶文（Natalie Portman）以及女歌手Lana Del Rey的情史。



Moby有提及與妮妲莉的相識經過，他表示當時正開騷完畢走到後台更衣室時見到妮妲莉等待他，他自嘲自己係住爛屋的光頭醉酒佬，而妮妲莉就係漂亮影星，但就在他的更衣室與他打情罵俏。而另一次是1999年，當時妮妲莉就讀哈佛大學，他在自傳中表示當時「打的」去大學見妮妲莉，二人手拖手漫步哈佛並在老榕樹下咀嘴。半夜時妮妲莉就帶他到宿舍一同躺在她的細少床上。



Moby自爆艷史的消息傳出後，現年37歲的妮妲莉即時否認二人拍過拖。仲更正Moby的說法指她當時20歲，她表示自己當時剛滿18歲：「我的確係佢fans，我剛畢業時有去睇佢其中一場騷，完騷後我哋有見面。係佢主動提議大家做朋友。我同佢當時各有各忙，所以只係約會幾次。後來我意識到一個年長男人對我有興趣係唔恰當。所以冇再約會。」不甘被屈的妮妲莉更批評他利用呢個故事去銷書，令她感到好不安！