《權力遊戲》被嘲爛尾　HBO高層終於回應！

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）日前播出大結局，不少人鬧爆儲足8年粉絲嘅劇集爛尾，更有逾百萬人於網上聯署希望HBO搵新幕後班底重拍最後一季，事隔多日，HBO節目部主席Casey Bloys終於有回應，力撐兩位編劇David Benioff與D.B. Weiss完成偉大嘅事，反應兩極亦係公司預料中事，表示難以滿足所有人，又自言相信兩人為劇集作出正確決定，更爆出佢哋一早就寫好呢個結局：「佢哋好聰明，好叻，好有條理。佢哋一早都有呢個（結局）嘅諗法，所以唔存在咩爭議，應唔應該咁完，又或者應該點完，（而家結局）就係佢哋一早計劃好嘅！」



講到網上勁多負評，Casey又表示粉絲嘅嚴厲反應同佢哋對劇集嘅熱情鍾愛互相呼應，認為有人鍾意亦有不滿係正常事：「但重點係，人人都對劇集好肉緊好熱情！」仲話大家嘅反應反映觀眾一直好投入劇集，表示引起文化交流同熱烈迴響係人佢希望套劇集做到嘅事。



此外，Casey仲話HBO籌備緊多部《權力遊戲》外傳劇，但唔會有任何主角出現於外傳劇，否認傳聞指佢哋準備製作Arya Stark嘅外傳劇。