名導男神康城搶鏡　昆頓記招鬧脾氣靠瑪歌解救

《第72屆康城電影節》今年星光熠熠，名導昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）與兩大男神里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與畢彼特（Brad Pitt）現身宣傳競賽片《從前，有個荷里活》（Once Upon A Time...in Hollywood）更吸引世界各地傳媒爭相訪問，大受歡迎的三男都任影唔嬲，不過昆頓昨晚現身記者會時，被一名女記者問到為何女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）於片中戲份較少而且少對白，即時面露不滿疑似嬲嬲豬，僅僅拋下一句，表示唔同意記者對於他安排角色的假設，身旁的瑪歌火速救火！



瑪歌於電影中飾演導演波蘭斯基（Roman Polanski）女星妻子泰特（Sharon Tate），現實生活中被曼森一族邪教成員殘殺，瑪歌回應提問時表示：「我諗我於電影中嘅時刻主要係向泰特致意…我認為個悲劇導致純真嘅喪失，唔使講嘢都可以去展現佢好嘅一面，我畀咗好多時間去探討個無對白嘅角色，真係好有趣！」 至於畢彼特亦有講到同里奧仔首度合作好有趣，希望再有下次。而繼昆頓自爆於電影注入小時對電影業的回憶，形容《從》片有如阿方素古朗（Alfonso Cuaron）的半自傳《羅馬》（Roma），里奧仔亦指電影似是對電影業的愛情片，道出導演對行業的鍾愛。