化身完美機械人男友　呂珍九爆肌冧敏雅

童星出身的21歲韓星呂珍九與女團Girl's Day的26歲成員敏雅，合演的SBS韓劇《絕對達令》於本月15日首播，劇集改編日本人氣漫畫《絶對彼氏》，講述女主角與完美機械人男友的浪漫之戀，曾先後拍成日劇及台劇，而韓劇版《絕對達令》描述特敏雅飾演的殊化妝師，與交往了7年、已貴為頂級明星的男友分手後，不再相信愛情，無意間啟動了擁有完美男友特質的機械人Zero9，展開奇幻浪漫的愛情故事。



近年不少韓劇如男星徐康俊去年主演劇《你也是人類嗎》，以及俞承浩與蔡秀彬合演的韓劇《不是機器人》也喜愛加入機械人元素。今次呂珍九在《絕對達令》中挑戰的機械人角色，除了擁有高顏值及一身結實肌肉，又懂得浪漫派心兼Back Hug、為女友雨中撐傘及英雄救美，帶給女友無限安全感。



昨晚播出最新兩集，呂珍九真空穿上圍裙晒肌冧女，並對着剛起床的敏雅說：「分析了女朋友的資料，原來你有這種喜好！」女方即害羞掩臉尖叫，之後他又攬實敏雅一齊吸塵並問她：「此刻是否很心動？」場面浪漫！想欣賞二人甜蜜互動，可緊貼「黃Viu煲劇平台」免費追看最新劇情發展。