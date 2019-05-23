柳妍熙520獲神秘人送花：收足一個月

歌手柳妍熙（Scarlett）今早現身小學，化身啦啦隊為正上足球班的學生打氣，而足球名將山度士則負責教波，席間更同Scarlett過兩招切磋球技。Scarlett表示足球課程由5月頭開始：「有次參加完學院嘅陸運會，知道有啲小朋友嘅夢想係做足球員，但係屋企冇錢，咁我係運動員出身，有呢個情意結去幫佢哋實現夢想，我嘅力量細，好彩得到多方面支持，可以將愛心傳遞，同時宣揚傷健共融訊息，8月頭就會有個比賽畀佢哋用足球交流。」續指練習生培訓學校用了一年時間籌備、投資千幾萬，受惠學生達200名，另設愛心夢想助學金：「除咗足球之外，之後仲會搞唱歌、跳舞比賽，完咗會有個音樂會，到時會邀請巨星、韓星、台灣及香港歌手表演。」



520獲神秘人送花



本是國家田徑隊成員的她，指自拗柴後重拾做運動：「去行山、潛水。（再唱歌？）依家開始收歌，好多人問我幾時出歌。」至於愛情方面，Scarlett怕醜謂努力中，又自爆「520」當日收到由神秘人送出的鮮花兼禮物，但至今冇人「認頭」：「擺上網問冇人認，之前試過連續一個月都收到花，卡仔只係寫想我開開心心，冇寫名。（送你屋企？）送公司。（驚唔驚係瘋狂Fans？）之前都試過畀人跟，好彩公司同事保護得好，嗰排有護送返屋企，希望送花畀我嗰個人大膽啲認！朋友都心急我拍拖，都有介紹對象。」