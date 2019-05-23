張紫妍舊愛受訪　轟尹智旿利用死者太殘忍

韓劇《花樣男子》的29歲女星張紫妍於十年前自殺身亡，死前留下遺書控訴曾被迫陪睡換取工作。而聲稱是張紫妍前男友的39歲崔某近日受訪，指在張紫妍死後十年才受訪，是因為看不過早前有人自稱是張紫妍生前相熟的藝人，卻散布未經確認卻又有損死者名譽的消息。



崔某指與張紫妍交往至對方死前一個月，警方於2009年調查張紫妍自殺案時，從死者手機發現她生前留給崔某的短訊及通話內容，並聯絡到崔某以證人身份助查。崔某指張紫妍在自殺前一天曾致電給他說：「對不起，可以跟你說的話只有對不起！」沒想到對方之後便選擇自殺，令崔某因未能守護對方而深感自責。



對於自稱與張紫妍相熟的女藝人尹智旿，崔某坦言一次也沒有聽過張紫妍提及其名字，但對方早前向外透露張紫妍生前疑曾遭性侵，又指張紫妍疑被注射毒品，崔某坦言對方提及這些沒有經過確認的事，有損亡者的聲譽，並炮轟尹智旿利用死者太殘忍。



崔某又指與張紫妍同齡，指張紫妍原本性格開朗且自尊心強，不單止與自己一起，就連跟朋友一起用餐，張紫妍亦會主動埋單，崔某又指與張紫妍平均一周見5次面，亦會到訪彼此家，在二人分手時期，張紫妍因失眠而服安眠藥，亦曾跟崔某說過：「很辛苦，很想死！」分手後二人再見面時，張紫妍亦曾向崔某說：「我在哪裏死好？」當時崔某只能安慰她說：「為何這樣？別這樣說！」



崔某又稱收到張紫妍自殺消息時，大受衝擊亦非常痛苦，他亦有到對方靈堂弔唁。崔某又表示以他所知，張紫妍絕不是會為了生活而參與性接待，有時張紫妍與他及朋友聚會時，收到公司電話亦要即時換衫離席，但張紫妍跟他說這是作為演員工作的一部分，崔某又謂還記得張紫妍跟他說過因為太愛姐姐哥哥，所以沒辦法去死，至現在崔某仍為此話大感心痛。

