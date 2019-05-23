同林峯鬥Chok！嫩版楊祐寧翻版王陽明狂騷肌

藝人林峯、蔡卓妍（阿Sa）、方中信等演出的網劇《PTU機動部隊》近日熱播，劇集乘勢力捧一班高大靚仔小鮮肉上位，位位均六呎高胸腹肌兼備，令機動部隊瞬間變「肌」動部隊，非常吸睛！



楊天宇被爆撻着袁澧林



當中有「嫩版楊祐寧」之稱的楊天宇（Angus）現年25歲，身為運動健將的他曾是排球隊、欖球隊及手球隊隊員，17年加入英皇後，憑着一雙大眼睛及六呎高模特兒身形，迅即成為廣告商寵兒，早前更爆出撻着文青女神袁澧林，孖住睇Dear Jane演唱會，成為一時熱話。



成為周冬雨井柏然徒弟



近月他經常孖同門師兄師姐出席各大品牌時尚活動，曝光率持續增加，去年又參與內地熱爆真人騷《演員的品格》，成為影后周冬雨、井柏然徒弟，而繼首部網劇後，今年他亦有份演出電影《怒火》和《神探大戰》。談到劇中角色，Angus表示：「角色比較重兄弟情，同林峯對手戲比較多，角色有一條感情線，都幾有火花。」



麥亨利微博擁103萬粉絲



而28歲的「翻版王陽明」麥亨利（Henry），原是JJCC組合成員，14年曾奪得韓國文化演藝大賞新人獎，微博擁有103萬粉絲，人氣最強！去年他更憑《紅海行動》打響知名度。講到今次參與網劇心情，他笑指與方中信、林峯有一段比較激的戲份，非常期待播出效果。至於趙毅新與龐雨濃亦於劇中有不俗表現。