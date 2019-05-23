朱庭萱唔驚姚子羚再洩床照：肯定冇！

「女廚神」朱庭萱（Bonnie）在將軍澳出席節目《媽媽唔易"造"》記者會。Bonnie閨蜜姚子羚被指偷食人夫Raymond陷四角戀，更有「床照」流出，Bonnie指與姚子羚每日也有聯絡，她情況OK、但情緒難免受影響，但也很堅強正面面對。問到Bonnie可擔心姚子羚再有其他床照曝光？她說：「肯定冇。（佢之前畀人影咗都唔知？）咁沖緊涼，喺清醒嘅情況下，佢知道自己冇影過一啲情慾照，唔清醒嘅情況就係瞓緊覺，所以就有嗰一張。（淨係得嗰張？）係。（戥姚子羚唔抵？）男女拍拖，好就一齊，唔好就冇辦法，冇話抵唔抵，大家都有付出。我只可以講男方喺感情控制或者處理都係非常混亂，先會有呢件事發生。但我認識男方為人唔會報料傷害Elaine，我覺得呢件事上好明顯有人想做一啲破壞影響某啲人，成件事邊個係大贏家邊個係大輸家，大家都有眼睇。」



問到是否認識Raymond前妻蔡宛珊？她說：「識，但唔算深交，佢係一個好Sweet嘅女仔。（蔡宛珊最大嫌疑？）我唔想去推測，牽涉嘅人唔係好多，留番畀大家去諗。（蔡宛珊應該唔會有嗰張床照？）咁仲有一個人，成件事牽涉得幾個人，但係點得嚟我就唔去估，我知道係喺不法途徑得番嚟，但係會唔交畀警方處理，就留番佢哋自己決定。呢件事好多人企出嚟支持佢，希望大家了解到Elaine嘅為人，唔好再抺黑佢就OK喇。」



