姊妹互窒！鍾舒漫唔開心仲畀妹妹寸

歌手鍾舒漫（Sherman）和鍾舒祺（Sukie）姊妹現身電台訪問，分享兩人成長路互相扶持和生活點滴，不過Sherman指姊妹相處方法是互相挖苦和互窒，Sherman說：「細個時我哋會爭嘢，會鬧交，我仲會呃佢，如果我好想要A，就專登讚B幾好，其實係想要B嘅。我哋嘅獨特方法互相鼓勵，就係互窒，好似我喺社交網狀況寫啲唔開心嘅嘢，通常啲朋友都會留言話加油，唯獨佢會寸我，不過寸完又真係令件事會快啲開心番，好快唔記得咗。本來件事好認真，佢就會叫我Give Up。」



Sukie認為這方法可以令苦事變甜，又稱姊妹間通常講無聊事：「同家姐講無聊嘢係最珍貴，令我哋都好快樂。」兩人甚少講感情事和講音樂，而家人也很喜歡她們的互窒方程式，Sukie說：「媽咪不知幾鍾意我哋互窒，幾開心，爸爸成日喺旁邊偷笑，講笑話我哋家嘈屋閉。」直言若大家冇互窒便出事，在她們心目中，互窒等於讚美。



Sukie提到近日忙於籌備十月的婚禮派對，她表示籌備得差不多，但後來又說其實不知道結婚要做甚麼，一切交由Wedding Planner負責，Sherman自稱擔任「超級打雜」乜都做，她說：「我妹搞笑到問可唔可以着黑色裙，Wedding Planner即刻否決佢，我發現搞個婚禮真係唔係兩個人嘅事，係關其他人事，如果新娘子着黑色，比較傳統嘅人見到會唔會唔舒服呢？可能會覺得好奇怪，會有很多問題。」Sukie謂家姐幫完手之後吸取經驗，將來Sherman的婚禮便懂得自己搞。鍾舒祺透露會先拍一輯Pre wedding相，更邀請家姐一同拍，指每張相都要家姐入鏡，鍾舒漫笑稱被細妹利用，但是甘心被利用。



