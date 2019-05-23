因禍得福？姚子羚新劇度身訂造做女一

無綫藝人姚子羚最近被指捲入四角關係，雖然負面新聞纏身，但冇阻幕前事業發展，她將與老拍檔陳山聰齊齊開拍以跑步為題材的新劇，二人同是Crazy Runner成員，今次角色可謂為二人度身訂造，而其他演員還有跑開馬拉松的跑友胡諾言、蔣志光及劉穎鏇等。



劇接劇冇休息



據知，姚子羚還未有時間傾劇本，對於八月要開拍新劇，她接受訪問時謂：「其實今年不停咁拍，真係冇抖過，依家太多動作戲，我都想拍完《唐人街》休息一下先，要調理吓身體。」她又表示現時周身傷，之後都要去看跌打，又謂：「之前畀展鵬踩親腳，隻腳瘀咗個幾星期，佢都好唔好意思，每隔兩日就打一個電話問候我，到依家佢仲欠我一餐飯。」

今日姚子羚在將軍澳電視城為劇集《唐人街》埋尾拍攝，對於有報道指她擔心有情慾片曝光，姚子羚肯定表示沒有拍片，她說：「要回應已經回應咗、唔再回應，我相信自己，支持我嘅人都知道姚子羚係咩為人，唔回應咁多。（好友朱庭萱話你只係有嗰張「床照」？）唔回應咁多，上次交代晒，其實某程度嗰啲都係我嘅私隱，我啲相畀人公開咗，我都係受害者。（會唔會報警？）要同公司商量，現階段希望件事盡快完結。（朱庭萱暗示爆料人係Raymond二奶？）唔評論，大家都未搵出發生咩事。（有冇聯絡Raymond？）大家都係當事人，所以有聯絡。（朱庭萱話Raymond處理感情好混亂？）呢個係Bonnie嘅回應，我就唔回應喇。」



再見亦是朋友



有指Raymond賣樓給前妻贍養費，姚子羚指是他們兩人的事，不方便評論。姚子羚亦不願評論有指她威脅Raymond要在前妻與她作出選擇，她說：「要向公眾解釋嘅已經有澄清晒，我同Raymond已經回復朋友嘅關係，唔再回應其他。（仲可以做到朋友？）呢啲係兩個人之間嘅時事，普通朋友都可以做嘅。」



唔擔心姚子羚影響工作



而圈中最跑得的「跑男」山聰受訪時坦言非常之開心，笑言：「今次真正開正我嗰範，一個咁好嘅題材，除咗講跑步，當中仲包含溫情同愛情。」據知，今次山聰再同姚子羚飾演一對，而劇中山聰是一名跑步教練，更有一名女兒。問他拍完《唐人街》後只得兩個月時間準備，最急切要準備的是甚麼時，他坦言：「要搵番我對腳出嚟先，因為之前一直要開工，自己真係跑少咗好多，而且依家拍《唐人街》，一直都要顧住排朱古力，真係要操番跑步先，（兩個月夠時間嗎？）都夠嘅！不過夏天跑步係辛苦嘅，自己都會搵番啲專業嘅跑手嚟操吓，同佢哋一齊練習，喺佢哋身上都可以搵番一啲角色上嘅形態同感覺。」此外，說到子羚，問之前的事怕否會影響對方工作情緒，山聰對子羚甚有信心謂：「姚子羚係我認識當中一個好堅強嘅人，工作方面亦好專業，所以我絕對唔擔心佢會受任何嘢影響工作。」