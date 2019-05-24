洪欣張丹峰傳婚變　結局峰迴路轉

由洪欣拒提張丹峰、到爆出男方與畢瀅的酒店相，歷時接近一個半月，二人終於和好如初。



唔提老公



二人去年底開始傳婚變，曾在微博發文自嘲笨女人的洪欣，4月3日出席活動時聞張丹峰即黑面：「唔好再講，今日要講開心事，唔好講唔開心嘅事，唔好再問。」



連環爆相



4月8日開始，連續4日流傳3輯畢瀅與張丹峰的酒店照，女方被多次拍得分別穿便服、睡衣拖鞋出入張丹峰方的房間，被指逗留多時至凌晨，更指她拿着疑似驗孕棒進入房間。



怒刪微博



4月11日，網民發現張丹峰兩間公司法人代表是畢瀅，並傳洪欣財產被轉移、銀行卡被凍結或被改密碼。另外，洪欣於微博怒刪昔日夫妻放閃照，只剩一張與畢瀅合照的「全家福」。同時有網民翻出聲稱是畢瀅的社交網爆料戶口，曾發文指有人承諾離婚娶自己：「張丹峰與洪欣之間沒有感情，勸她早點離婚。」



兩發聲明



4月20日，張丹峰發聲明為網上不實傳聞向法院提告，並澄清酒店密會只屬工作安排、畢瀅手持的非驗孕棒而是房卡、畢瀅從未註冊爆料戶口及張丹峰資產未有轉移等。至5月6日，張丹峰在微博發長文，指畢瀅已「引咎辭職」，並承認與洪欣有爭執。



合體晒愛



5月13日，張丹峰和洪欣微博重新互相關注，更被發現合體到哈爾濱出席現朋友婚禮，之後網上流傳二人偕女兒行街的短片。