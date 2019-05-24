洪欣終極勝利踢走小三　孖張丹峰十指緊扣算帳

48歲洪欣與38歲老公張丹峰婚後一直恩愛，惟兩個月前爆出男方背妻搭上經理人畢瀅，婚姻亮起紅燈，洪欣除了沒開腔撐老公外，更一度取消關注老公及畢瀅的微博，就連兒子張鎬濂亦被發現刪除張丹峰的相片，有指他揚言落力搜集有關畢瀅與張丹峰「婚外情」的證據，為母親大反擊。



受訪時表現風騷



據悉，張丹峰捲入桃色風波後，不停出招挽救婚姻，最近更豪擲150萬港元，送了一部新款保時捷Cayenne S予愛妻。他又中港兩邊走，不用工作即回港陪伴老婆。曾表示賺來的錢全交給老婆的張丹峰，昨日（23日）下午3時許，駕駛新車與老婆合體往跑馬地的銀行，似乎將身家轉予老婆，難怪「人財兩得」的洪欣表現風騷，接受東網獨家訪問時力證與老公情不變，以下是記者與張丹峰夫婦的對話。



還是覺得老婆最好



記：記者 洪：洪欣 張：張丹峰



記：上次畢瀅件事，依家咩情況？



洪：Sorry，冇事喇。（在旁的張丹峰頻頻點頭。）



記：你個仔清空晒同張丹峰微博嘅相？



洪：嗰啲係佢公司整，其實一年前已經清咗。唔好意思，我哋要去街市呀。



記：你兩個之前一齊去銀行整啲咩？（洪笑而不答。）係咪畢瀅轉移咗張丹峰啲資產，依家嚟銀行轉番畀老婆？（洪、張擰擰頭微笑。）



記：其實畢瀅係咪第三者，會唔會再澄清？



洪：我哋唔會再講咁多嘢，我老公之前喺微博講咗好多，解釋得好清楚，唔再講咁多喇。



記：張丹峰會唔會再講多啲，顯示真係好有誠意？



洪：唔好意思，我老公已經冇嘢講喇。



張：唔好意思。



記：張丹峰覺得始終都係老婆最好？



洪：（偷笑）其實佢之前都解釋晒，唔需要再解釋。



重新打造愛巢



訪問後，二人往藥房及家品店購物，看來是重新打造「安樂窩」，期間他們十指緊扣兼咬耳仔，揀選家品時有商有量，表現恩愛。露出勝利笑容的洪欣與老公之後又往花店揀蘭花，逗留約15分鐘，購下不少靚花，張丹峰見老婆付款，即主動上前做阿四，手持多袋戰利品先往取車。與老公和好如初的洪欣，臨上車時還展現「大婆」風範，大方笑笑口揮手道別。