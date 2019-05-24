20歲趕結婚　索媽梁芷珮無悔放棄做歌手

在無綫J2旅遊節目《潮什麼》系列闖出名堂的藝人梁芷珮（Christy），因在節目晒三點式備受網友關注。想不到她原來已是三子女之母，她自爆年幼時戀愛大過天，以結婚生仔為目標，更為戀愛放棄做歌手機會！



Christy樣靚身材正，更因在節目中大解放着三點式，備受網友力捧！原來她早已被「私有化」兼是三子女之母，但仍無損人氣，並經常做運動在社交網派「福利」給粉絲。



對於網友讚賞，她表示十分開心：「我一直冇隱瞞我生過小朋友，可能係呢排操Fit咗，大家多咗留意我。」講到經常在節目中晒身材，她坦言不介意：「咁我去浸溫泉梗係要着泳衣，唔通着住件衫咩，都唔好睇，喺外國啲人會覺得我好怪，覺得我着得太多衫，平時喺香港夏天咁熱，我都會着背心短裙。（有冇試過喺外國畀人搭訕？）咁又冇喎，我老公永遠都會企喺我隔籬。」



諗計保鮮夫妻情



早在20歲時Christy已經結婚生子，她坦言為結婚放棄做歌手機會，但絕不後悔：「我好細個已經好想結婚生仔，我個人係愛情大過天，好耐之前曾經有唱片公司想簽我，當時因為要結婚所以唔考慮，因為覺得我好需要家庭。」



能夠找到一生相伴的對象，近年又孖住上齊齊拍節目，她坦言慶幸與老公Ken甚少吵架，更多謝他半途出家擔任攝影師：「佢本身教打高爾夫球，因為當年我幫無綫拍飲食節目後，佢慢慢出去學點樣拍，之後就一齊合作拍《潮什麼》，開頭有同老公嗌交，但慢慢就冇。」她又坦言多年與老公感情穩定，全因多聊天及聆聽，是最佳保鮮方法。



場地：Tri Fitness

